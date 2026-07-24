Il CAMeC di La Spezia ospita nella Project Room dedicata agli artisti contemporanei ’Quasi Picturae’, la nuova mostra di Lorenzo D’Anteo, artista spezzino classe 1973, visitabile fino al 30 agosto. Il percorso espositivo propone un affondo nella ricerca dell’artista, mettendo in evidenza un nucleo di opere in cui pittura, scultura e disegno si incontrano in un territorio volutamente ibrido. Al centro del percorso di D’Anteo si colloca ’Alfabeto ad Olio’, una serie di dipinti su piccole tele, realizzati durante il periodo della clausura forzata legata alla pandemia. In quel tempo sospeso, segnato dall’isolamento e dalla rarefazione dei rapporti con l’esterno, D’Anteo concentra la propria attenzione su un soggetto essenziale e originario: l’alfabeto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Quasi Picturae’ il nuovo percorso espositivo firmato. Lorenzo D’Anteo

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