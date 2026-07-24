Quarto Grado chiude la stagione con il caso Chico Forti e la vicenda del gioielliere Roggero

Da davidemaggio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quarto Grado conclude la stagione con il caso Chico Forti e la vicenda del gioielliere Roggero. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono l’ultimo appuntamento di questa estate, venerdì 24 luglio, sulla prima rete. La trasmissione si concentra su approfondimenti di cronaca nera, senza interventi di personaggi pubblici o commenti esterni. La puntata presenta aggiornamenti sui procedimenti giudiziari e sui dettagli di indagini in corso.

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Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 24 luglio, con l’ultimo appuntamento stagionale di  Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 24 luglio 2026. Al centro della puntata, ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento, arricchito da testimonianze inedite, sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero. Spazio anche al caso Chico Forti: nel corso della puntata sarà proposta un’ intervista a Bradley Pike, fratello di Dale, arrivato in Italia per difendere l’imprenditore triestino, convinto della sua innocenza. Infine, come sempre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco e sull’omicidio di Pamela Genini, con la profanazione della sua tomba. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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