Stasera alle 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata si concentra su casi di cronaca giudiziaria, con interventi di esperti e testimonianze dirette. Sono previsti collegamenti e aggiornamenti su inchieste in corso. Il programma si occupa di fatti di attualità legati a procedimenti legali e sviluppi giudiziari recenti.

. Questa sera, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ultimo appuntamento stagionale con Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento, arricchito da testimonianze inedite, sulla vicenda del gioielliere Mario Roggero. Spazio anche al caso Chico Forti: nel corso della puntata sarà proposta un’intervista a Bradley Pike, fratello di Dale, arrivato in Italia per difendere l’imprenditore triestino, convinto della sua innocenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 luglio 2026

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