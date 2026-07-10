Stasera alle 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si concentra su casi giudiziari e notizie di cronaca, offrendo aggiornamenti e analisi. La puntata di oggi include anticipazioni su temi di attualità giudiziaria e ospiti collegati in diretta.

. Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il caso di Garlasco: le indagini continuano a concentrarsi sui video intimi tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, dietro i quali potrebbe celarsi il movente per l’omicidio della ragazza. Spazio poi agli aggiornamenti sull’omicidio di Pierina Paganelli e sull’identikit dell’assassino. Ospite in studio Loris Bianchi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 luglio 2026

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