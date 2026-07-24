Quando i chatbot utilizzano il cinese, la diffusione di contenuti di propaganda diventa più efficace. L'intelligenza artificiale non tratta tutte le lingue allo stesso modo e, in particolare, sui temi sensibili per la Cina, può rafforzare i messaggi di propaganda di Pechino. Lo sviluppo di chatbot in cinese aumenta la possibilità di veicolare contenuti propagandistici in modo più diretto e convincente. Questo fenomeno solleva preoccupazioni sulla manipolazione dell'informazione attraverso l'uso di tecnologie di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale non parla tutte le lingue allo stesso modo. E, soprattutto quando si tratta di temi sensibili per la Repubblica Popolare, può diventare un amplificatore della propaganda di Pechino. È la conclusione di un nuovo audit pubblicato da NewsGuard, secondo cui i principali chatbot occidentali risultano significativamente più vulnerabili alla disinformazione filocinese quando vengono interrogati in mandarino anziché in inglese. Lo studio ha analizzato undici strumenti di IA generativa – tra cui ChatGPT di OpenAI, Grok di xAI, Claude di Anthropic, Copilot di Microsoft, Gemini di Google e Perplexity – sottoponendoli a dieci affermazioni false riconducibili alla propaganda cinese e formulando richieste identiche nelle due lingue. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando i chatbot parlano cinese, la propaganda passa più facilmente

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