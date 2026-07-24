Il governo ha approvato una norma che rende punibili i minorenni dai 14 ai 18 anni. La misura, annunciata da Salvini e Nordio, mira a rafforzare le pene per i giovani e a riempire le carceri. La modifica è stata adottata giovedì, in un contesto di tensione politica legata alla sicurezza e alle politiche penali. La legge interessa quindi i ragazzi tra quattordici e diciotto anni, che ora potranno essere soggetti a sanzioni penali più severe.

Una campagna elettorale giocata sulla pelle dei minorenni. È la scelta del governo Meloni, che, smanioso di rincorrere le istanze sicuritarie di Vannacci, non ha esitato giovedì a varare la norma sulla punibilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Demiurgo della svolta che ribalta quasi un secolo di elaborazione giuridica, il vicepremier Matteo Salvini, che ieri lo ha rivendicato. E ha spiegato il solidissimo principio sociale e giurisprudenziale che lo ha guidato: “Avere 16 anni o 17 anni oggi è diverso da quando li avevo io negli anni Novanta e, quindi, onori e oneri. Se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro la minore età, mettiamola così”, ha detto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Punibilità dei minorenni, Salvini e Nordio rivendicano la svolta destinata a riempire le carceri. Ecco cosa cambia

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