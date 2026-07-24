Protagonista a Parma L’universo di Brian Eno reinventa gli spazi

A Parma, due complessi culturali ospitano installazioni di Brian Eno fino al 2 agosto. L’installazione audio “Seed” è visibile al Complesso Monumentale di San Paolo, mentre “My Light Years” si trova all’Ospedale Vecchio. Queste opere sono parte della prima grande mostra europea dedicata all’artista. Entrambe le installazioni sono site-specific, coinvolgendo spazi e ambienti diversi. La mostra presenta un’immersione nelle dimensioni sonore e visive di Eno, sfruttando specifici ambienti per le installazioni.

di Benedetta Cucci L’universo sonoro e visivo di Brian Eno reinventa gli spazi di due dei complessi culturali più rappresentativi di Parma. Fino al 2 agosto l’installazione audio site-specific ’Seed’ e ’My Light Years’, la prima grande mostra europea di Eno, saranno rispettivamente al Complesso Monumentale di San Paolo e all’Ospedale Vecchio. L’artista, classe 1948, inventore della musica ambient, con un passato da Rock&Roll Hall of Fame (è stato inserito nel 2019 come membro co-fondatore dei Roxy Music, che lasciò nel 1973, già stanco allora della vita da rockstar) e collaborazioni storiche con David Bowie, Talking Heads, U2, Coldplay, è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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