Sabato alle 20:30 si disputa l’amichevole tra Sporting CP e Monaco. La partita si gioca in vista di impegni ufficiali e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Lo Sporting CP ha mostrato un attacco in buona forma nelle ultime uscite, mentre il Monaco si prepara con le probabili formazioni ufficiali. Sono previste notizie, statistiche e pronostici aggiornati prima del calcio d’inizio.

Sporting CP-Monaco è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Lo Sporting CP non vuole farsi trovare impreparato. Da qui la scelta di misurarsi fin da subito con avversari di livello nelle amichevoli. Dopo il 4-1 rifilato ai campioni di Scozia del Celtic e il devastante 7-0 con cui il club di Lisbona ha affossato lo Strasburgo, semifinalista dell’ultima edizione della Conference League, rappresentano senza dubbio un’importante dichiarazione d’intenti. (Instagram) – Ilveggente.it Già qualificati alla League Phase di Champions League grazie al secondo posto nella scorsa Liga Portugal, gli uomini di Rui Borges fanno sul serio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sporting CP-Monaco: l’attacco sta girando a meraviglia

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