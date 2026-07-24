Sabato alle 20:00 si svolge un’amichevole tra Porto e Aston Villa al Do Dragao. La partita, che si gioca in vista del primo impegno ufficiale del Porto sotto la guida di Francesco Farioli, coinvolge le due squadre in una serata di calcio amichevole. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni, con la possibilità di seguire l’evento in diretta tv e streaming.

Porto-Aston Villa è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Non manca molto al primo impegno ufficiale del Porto di Francesco Farioli, campione del Portogallo in carica. Il prossimo 1 agosto i Dragoes saranno protagonisti del match che assegna, come ogni anno, la Supercoppa portoghese. L’avversario in questione è il sorprendente Torreense, club che nella passata stagione ha lasciato tutti con la bocca aperta aggiudicandosi la coppa nazionale nonostante militasse nella serie cadetta, un inaspettato e storico trionfo che gli consentirà pure di giocare la League Phase di Europa League pur avendo fallito il salto di categoria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Porto-Aston Villa: serata di gala al Do Dragao

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