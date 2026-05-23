Pronostico Sunderland-Chelsea | la prospettiva Conference non alletta

Notizia in breve

La partita tra Sunderland e Chelsea si svolge domenica alle 17:00, ultima giornata di Premier League. La sfida si gioca nella trentottesima giornata e sarà trasmessa in diretta tv. Sono disponibili statistiche e probabili formazioni per entrambe le squadre. La partita non ha implicazioni per la qualificazione in competizioni europee, e il pronostico non suggerisce una favorita chiara.