Pronostico Sunderland-Chelsea | la prospettiva Conference non alletta

Da ilveggente.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Sunderland e Chelsea si svolge domenica alle 17:00, ultima giornata di Premier League. La sfida si gioca nella trentottesima giornata e sarà trasmessa in diretta tv. Sono disponibili statistiche e probabili formazioni per entrambe le squadre. La partita non ha implicazioni per la qualificazione in competizioni europee, e il pronostico non suggerisce una favorita chiara.

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Sunderland-Chelsea è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Chelsea ottavo a quota 52 punti, Sunderland decimo a 51. Eppure entrambe sono ancora in piena corsa per un posto in Europa, in virtù del fatto che, tra ranking Uefa e vittorie inglesi nelle coppe europee, la Premier League quest’anno potrebbe portare praticamente la metà delle squadre di questo campionato nelle prossime competizioni continentali. Per i Blues sarebbe solamente un “contentino”. La stagione dei londinesi resta deludente sotto tutti i punti di vista e i più... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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