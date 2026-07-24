Privacy fake news inclusione e uso consapevole degli schermi | una favola educativa sulla cittadinanza digitale con WINDTRE
Una scuola suona campanelli e invita gli studenti a una lezione sulla cittadinanza digitale. Attraverso una favola educativa promossa da WINDTRE, si affrontano temi come privacy, fake news, inclusione e uso consapevole degli schermi. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui rischi e le responsabilità legati all’uso delle tecnologie, in particolare sui principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. La proposta si rivolge a studenti di diverse età, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti online.
Key Takeaways A ottant’anni dalla nascita dell’Assemblea Costituente, una domanda riguarda da vicino anche la scuola: i principi della Costituzione possono aiutare i più giovani a orientarsi nel mondo digitale? La risposta arriva da NeoConnessi, il programma gratuito di educazione digitale di WINDTRE, che propone una nuova favola dedicata alla cittadinanza digitale. L’obiettivo è tradurre. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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