Durante la seconda sessione di prove libere, la Ferrari ha deciso di adottare un’ala posteriore con alto carico, visibile attraverso una serie di mini profili alari sovrapposti sopra il profilo principale. Questa modifica, già presente nella FP2, interessa l’intera vettura e si concentra sulle zone di lentezza in curva. La scelta è stata condivisa anche da altri piloti, tra cui uno dei due protagonisti del campionato.

La Ferrari ha deliberato definitivamente, già dalla FP2, l’utilizzo dell’ala posteriore da alto carico, caratterizzata da una serie di mini profili alari sovrapposti, integrati sopra il profilo principale, in pratica occupando lo stesso volume a livello di ingombri dell’attuatore centrale del flap mobile. Nel corso della FP1 la Scuderia ha effettuato una prova comparativa, dotando solo la monoposto di Leclerc della versione da alto carico dell’ala, caratterizzata anche da tre profili verticali, sul bordo di uscita del flap ribaltabile, ispirati ad un’analoga soluzione presente sulla Mercedes W17. Il confronto aveva lo scopo, appunto, di verificare l’efficacia della nuova soluzione rispetto a quella standard, valutando in termini di performance aerodinamica e dinamica i vantaggi derivanti dal suo utilizzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Prima solo Leclerc, poi anche Hamilton: la mossa Ferrari per volare nelle lente curve ungheresi

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F1, GP d'Austria, le interviste a Leclerc e Hamilton (Ferrari) dopo le qualifiche al Red Bull Ring

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