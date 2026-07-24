Prima la sognò poi fece la canzone più bella dei Beatles ma rischiò di intitolarsi uova strapazzate

Quando si parla di brani immortali della storia della musica, “Yesterday” dei Beatles occupa senza dubbio un posto d’onore. Con 18 singoli arrivati al primo posto nelle classifiche britanniche e ben 20 negli Stati Uniti sulla Billboard Hot 100, i Fab Four detengono ancora oggi record straordinari. Ma pochi conoscono la genesi quasi magica di uno dei loro successi più celebri, una storia che mescola sogni, dubbi e uova strapazzate. Paul McCartney compose “Yesterday” tra il 1964 e il 1965, ma la melodia gli apparve per la prima volta in un sogno. Il musicista si trovava a casa della sua fidanzata dell’epoca, Jane Asher, in Wimpole Street a Londra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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The Masterpiece Paul McCartney Wrote in His Sleep!

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