I programmi condotti da Maria De Filippi producono ricavi per circa 76,68 milioni di euro, un incremento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nonostante i guadagni siano aumentati, si registra una diminuzione dei profitti complessivi, attribuita principalmente alla presenza di ospiti nei vari show. Tra le trasmissioni coinvolte figurano “Tu si que vales”, “C’è posta per te”, “Temptation Island”, “Amici”, “Uomini e Donne” e “This is me”. La società di produzione Fascino si occupa di questi programmi e dei relativi ricavi.

Da “ Tu si que vales ” a “ C’è posta per te “, da “ Temptation Island ” ad “ Amici “, passando per “ Uomini e Donne ” e “ This is me “. I programmi prodotti da Maria De Filippi hanno occupato i palinsesti di Canale 5 anche nella stagione che volge al termine con una certezza: la conduttrice resta una fenomenale macchina da soldi. Come rivela il sito Open la società “Fascino”, controllata da Maria De Filippi al 50% e con l’altra metà da Rti (Mediaset), ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con un fatturato di quasi 77 milioni (76.681.000 euro per essere precisi), con una crescita di circa un milione di euro rispetto all’anno precedente (erano 75. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I programmi di Maria De Filippi sono ‘galline dalle uova d’oro’: 76,68 milioni (uno più dell’anno prima) per la Fascino. Ma i guadagni scendono e il motivo sono gli ospiti

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Negli #AscoltiTv dei programmi serali di #MariaDeFilippi cresce rispetto a un anno fa #TuSiQueVales (+1,9%), mentre #CePostaPerTe (-4,1%) e #Amici25 (-3,5%) registrano un calo consistente nonostante il traino più alto garantito da #LaRuotadellaFortuna. x.com

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