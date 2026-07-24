Presunta violenza su un minore al mare | arrestato un 79enne pontino
Un uomo di 79 anni è stato arrestato ieri mattina sul litorale di Latina per presunta violenza su un minore. L’episodio si è verificato in spiaggia, dove le forze dell’ordine hanno intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione. La polizia ha fermato l’uomo e avviato le procedure di indagine. L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’importanza di ascoltare i minori e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti sospetti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio particolarmente delicato, che richiama l’attenzione sulla necessità di ascoltare immediatamente i minori e segnalare qualsiasi comportamento inappropriato, si sarebbe verificato nella mattinata di ieri sul litorale di Latina. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino. L’intervento degli agenti della Squadra Volante è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Sala operativa della Questura. Sul posto sono stati individuati il minore, sua madre e l’uomo indicato come presunto responsabile. Il racconto raccolto dagli agenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Rajasthan Demolishes 4 Hotels After Minor Girl Assault Case; 12 Arrested, Probe Continues
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