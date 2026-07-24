Presunta violenza su un minore al mare | arrestato un 79enne pontino

Notizia in breve

Un uomo di 79 anni è stato arrestato ieri mattina sul litorale di Latina per presunta violenza su un minore. L’episodio si è verificato in spiaggia, dove le forze dell’ordine hanno intervenuto dopo aver ricevuto una segnalazione. La polizia ha fermato l’uomo e avviato le procedure di indagine. L’episodio ha riacceso l’attenzione sull’importanza di ascoltare i minori e di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti sospetti.