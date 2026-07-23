Latina violenza sessuale su minore | arrestato un 79enne

Un uomo di 79 anni è stato arrestato a Latina con l’accusa di aver molestato un minore. Secondo la testimonianza della vittima, l’indagato si sarebbe avvicinato al bambino con la scusa di mostrare una presunta scottatura e, successivamente, avrebbe commesso atti sessuali. Le indagini sono in corso e l’uomo si trova ora in custodia.

Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore., L'intervento è scattato nella mattinata di giovedì 23 luglio, giunti sul posto gli agenti della squadra volante hanno individuato il minore, la madre e il 79enne. La madre del bambino, allertata dalle grida del figlio, ha immediatamente richiesto l'intervento della polizia, riuscendo nel frattempo a impedire che l'uomo si allontanasse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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