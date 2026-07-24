Pregate per me Con gli occhi lucidi l’annuncio della cantante italiana sulla sua salute

Notizia in breve

La cantante italiana ha annunciato di trovarsi in condizioni di salute precarie, chiedendo preghiere. Dopo un periodo difficile caratterizzato da problemi personali e professionali, aveva ripreso a esibirsi e a ricevere supporto dal pubblico negli ultimi due anni. L’artista ha condiviso il suo stato di salute con un messaggio emotivo, visibilmente commossa, e ha invitato i follower a pregare per lei. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo stato di salute.