È pazzo di lei Stefano De Martino gli occhi sulla cantante

L’attesa per Sanremo 2027 cresce di settimana in settimana. Dopo la conferma di Stefano De Martino come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sul cast dei cantanti che potrebbero salire sul palco del Teatro Ariston. Al momento non esiste alcun elenco ufficiale, ma le indiscrezioni continuano a rincorrersi e stanno già infiammando il dibattito tra gli appassionati della kermesse. >> Paolo Belli chiuso in casa sotto choc, la notizia dopo la morte del pedone investito Il nuovo corso del Festival promette di portare una ventata di novità senza rinunciare ai grandi protagonisti della musica italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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