Pozzuoli Lotto 2 a Monteruscello prese elettriche inutilizzabili e acqua lungo i muri L’appello

A Monteruscello, nel Lotto 2, una famiglia segnala infiltrazioni d’acqua che scorrono lungo i muri fino alle prese elettriche, rendendole inutilizzabili per il rischio di cortocircuito. Dopo precedenti segnalazioni sullo stato delle case popolari, si evidenzia un peggioramento delle condizioni abitative. La presenza di acqua alle pareti e le prese elettriche danneggiate rappresentano un problema di sicurezza e manutenzione non ancora risolto. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Ancora un grido d'allarme dal Lotto 2 di Monteruscello. Dopo i nostri reportage sul degrado delle case popolari, una famiglia denuncia una situazione drammatica: l'acqua scorre lungo le pareti fino alle prese elettriche, che non possono essere utilizzate per il rischio di corto circuito. Muri fradici, muffa e umidità alimentano anche la paura di gravi problemi respiratori. Sotto i palazzi si sono formati laghetti di acqua stagnante e maleodorante, con la presenza di insetti e altri animali. Il Centro Sociale Monteruscello annuncia un esposto in Procura e una manifestazione davanti a Palazzo Chigi. Ai residenti si unisce l'appello al sindaco di Pozzuoli: «Venga a vedere come viviamo, entrando nelle nostre case. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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