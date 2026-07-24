Posso chiedere un cerchiaggio preventivo per il rischio di aborto?

Una donna alla 19ª settimana di gravidanza ha chiesto se può sottoporsi a un cerchiaggio preventivo a causa di un collo dell’utero lungo 29 mm, rilevato durante un’ecografia di controllo. La donna ha già avuto una gravidanza interrotta in passato. La richiesta è stata formulata in un consulto con il medico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui rischi specifici.

Buongiorno dottore, sono alla 19ª settimana della mia seconda gravidanza (la prima purtroppo si è interrotta). Durante l’ultima eco di controllo il collo dell’utero misurava 29 mm. Il mio ginecologo dice che è ancora nei limiti, ma io ho il terrore che si accorci all’improvviso come l’altra volta. Ha senso chiedere un cerchiaggio preventivo o il pessario a questo punto, o basta il riposo a letto? La ringrazio in anticipo L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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