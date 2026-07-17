Vacanza rovinata posso chiedere i danni?

Le associazioni dei consumatori hanno riattivato gli sportelli per i disservizi turistici, in risposta alle richieste di assistenza di chi ha subito problemi durante le vacanze. Una persona ha chiesto se, dopo aver pagato un viaggio, possa richiedere un rimborso a causa di disagi o servizi non conformi. Le associazioni stanno fornendo orientamenti legali per valutare eventuali richieste di risarcimento o rimborsi.

“Avvocata, ho pagato una vacanza, ma qualcosa è andato storto, posso chiedere un rimborso oppure devo tenermi il disagio?”. Le vacanze sono appena iniziate e le associazioni dei consumatori hanno già riattivato gli sportelli dedicati ai disservizi turistici. I casi sono tanti e facilmente immaginabili: hotel diverso rispetto alle foto, camere sporche, bagagli consegnati quando il viaggio è ormai finito, voli che consumano interi giorni di ferie. Il tema è tornato d’attualità dopo un provvedimento da 50mila euro con cui il Tribunale Civile di Piacenza ha condannato il proprietario di una struttura turistica in Sardegna a risarcire una bambina di 10 anni, caduta su una lastra di granito a bordo piscina ritenuta insidiosa e mal ancorata, e l’intera famiglia per il danno da vacanza rovinata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Mi madre y hermano fueron asesinados, renazco en 2010, revelo el futuro y enriquezco a mi familia

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Temi più discussi: Vacanza rovinata? Attivo lo sportello del turista della Confconsumatori; Il danno da vacanza rovinata, bambina di 10 anni scivola a bordo piscina e si frattura tibia e perone: Il granito è chic ma rischioso, il villaggio turistico risarcisce 50.000 euro; Diarrea, nausea e crampi in vacanza: perché con il caldo aumentano le infezioni intestinali.

Crociera da dimenticare? Costa Diadema 12-19 giugno fiordi norvegesi: vomito, diarrea, isolamento in cabina. @Codici sta raccogliendo le segnalazioni per il rimborso e danno da vacanza rovinata. Eri a bordo? Contatta CODICI Terni 3703730173 #c x.com

Vacanza rovinata, posso chiedere i danni?Il danno da vacanza rovinata può essere chiesto se il disservizio è serio, provabile e incide sul tempo di vacanza comprato con il pacchetto turistico. quifinanza.it

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