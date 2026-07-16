Polignano tenta di appiccare un incendio al resort Costa Ripagnola ma viene messo in fuga L' allarme della Serim | Da tempo atti vandalici contro di noi
Un giovane ha tentato di incendiare la vegetazione intorno al Costa Ripagnola Authentic Beach Resort, tra Polignano a Mare e Mola di Bari. L’episodio è stato sventato e il ragazzo è stato messo in fuga. La società che gestisce il resort ha segnalato da tempo atti vandalici contro la struttura e ha allertato le autorità. Nessuna persona è rimasta ferita, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Un giovane ha tentato di appiccare un incendio alla vegetazione che circonda il Costa Ripagnola Authentic Beach Resort, la struttura turistica affacciata sul mare tra Polignano a Mare e Mola di Bari. A denunciare l’episodio è la Serim, società che gestisce il resort e che ha annunciato una segnalazione alle forze dell’ordine e la presentazione di una denuncia. Secondo quanto riferito dai gestori, la struttura è stata interessata anche nei giorni scorsi da altri atti vandalici. L’area di Costa Ripagnola, caratterizzata da muretti a secco, trulli e antiche testimonianze rurali, è da tempo al centro delle contestazioni di associazioni e comitati ambientalisti, contrari in particolare alla presenza di prati sintetici, ombrelloni e altri allestimenti turistici nel contesto naturale. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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