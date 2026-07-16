Polignano tenta di appiccare un incendio al resort Costa Ripagnola ma viene messo in fuga L' allarme della Serim | Da tempo atti vandalici contro di noi

Notizia in breve

Un giovane ha tentato di incendiare la vegetazione intorno al Costa Ripagnola Authentic Beach Resort, tra Polignano a Mare e Mola di Bari. L’episodio è stato sventato e il ragazzo è stato messo in fuga. La società che gestisce il resort ha segnalato da tempo atti vandalici contro la struttura e ha allertato le autorità. Nessuna persona è rimasta ferita, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.