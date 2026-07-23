Una nuova docu-serie con Tom Hiddleston esplora gli ultimi momenti degli abitanti di Pompei prima della distruzione causata dall’eruzione del Vesuvio. La narrazione si concentra su cosa sia successo durante le ore precedenti al disastro e se qualcuno sia riuscito a salvarsi. La serie analizza i fatti storici e le testimonianze disponibili, senza interpretazioni o supposizioni.

Che cosa accadde realmente agli abitanti di Pompei durante le ultime ore prima della distruzione della città? E soprattutto: qualcuno riuscì a mettersi in salvo dall’eruzione del Vesuvio? Sono queste le domande al centro di Pompei: Fuori dal tempo con Tom Hiddleston, la nuova docu-serie di National Geographic disponibile su Disney+ in Italia dal 23 luglio 2026. Composta da tre episodi, la produzione non si limita a raccontare la catastrofe del 79 d.C., ma prova a ricostruire le scelte, le paure e il destino di alcune persone realmente vissute all’ombra del Vesuvio. Tom Hiddleston accompagna il pubblico in un’indagine storica che unisce archeologia, testimonianze, analisi scientifiche e ricostruzioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pompei – Fuori dal tempo con Tom Hiddleston: di cosa parla la docu-serie

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Pompei - Fuori dal Tempo con Tom Hiddleston | La sorpresa di Tom Hiddleston | Disney+ Italia

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