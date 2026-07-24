Oltre il 30% dei fondi destinati alle politiche di coesione dell’Unione europea viene ora riservato alla promozione della parità di genere. Questa percentuale si applica al ciclo di programmazione in corso e indica un impegno crescente per integrare obiettivi di uguaglianza tra uomini e donne nelle strategie di sviluppo regionale. L’allocazione dei fondi punta a sostenere iniziative e progetti che favoriscono l’inclusione e l’uguaglianza di genere in vari settori.

Roma, 24 luglio 2026 – La parità di genere entra sempre più nel cuore delle politiche di coesione dell’Unione europea. Nel ciclo di programmazione 2021-2027, oltre il 30% degli investimenti complessivi della politica di coesione, pari a circa 110 miliardi di euro, è destinato a interventi che contribuiscono alla promozione dell’uguaglianza tra uomini e donne. Le risorse comprendono sia misure specificamente dedicate alla riduzione delle disparità, sia interventi nei quali la prospettiva di genere viene integrata in modo trasversale. La scelta europea nasce dalla consapevolezza che la parità non rappresenta soltanto un principio fondamentale legato ai diritti e alle pari opportunità, ma anche un elemento decisivo per lo sviluppo economico e sociale dei territori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Politiche di coesione Ue: oltre il 30% degli investimenti destinato alla parità di genere

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