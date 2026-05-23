Politiche di genere | focus sul divario retributivo e sulla difesa delle consigliere di parità

Martedì 26 maggio alle 10 si terrà a Lecce un incontro pubblico dedicato alle politiche di genere, con particolare attenzione al divario retributivo tra uomini e donne e alla difesa delle consigliere di parità. L'evento si svolgerà nella Sala consiliare di Palazzo Celestini.

LECCE - Il tema cruciale dell'equità salariale e del contrasto alle discriminazioni di genere sarà al centro dell'iniziativa pubblica che si terrà martedì 26 maggio, alle 10, presso la Sala consiliare di Palazzo Celestini a Lecce. L’evento sarà intitolato proprio “Equità salariale – contrasto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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