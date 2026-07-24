Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, secondo quanto riportato da Sky Sport. La firma dovrebbe arrivare nel fine settimana. Pirlo deve ancora risolvere il suo contratto con l’Fc United, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa da parte delle parti coinvolte. L’accordo sembra ormai definito, con le firme che dovrebbero essere apposte entro pochi giorni.

Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo annuncia la redazione di Sky Sport. Pirlo deve risolvere il suo contratto con l’Fc United squadra degli Emirati Arabia Uniti. Ma si tratta di una formalità. Dopodiché ci saranno le firme con la Federcalcio. Probabilmente nel week-end. È quindi passata senza intralci la linea della coppia Maldini-Leonardo dopo il no di Guardiola. Pirlo è la figura individuata per guidare l’Italia che pè rimasta fuori dai Mondiali per tre edizioni consecutive. Succederà a Gennaro Gattuso altro reduce dei Mondiali 2006. Il 25 settembre l’esordio nella prima partita ufficiale: in Nations League in casa contro il Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pirlo nuovo ct della Nazionale, affare in chiusura. Firme nel week-end (Sky Sport)

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