Andrea Pirlo non potrà allenare la Nazionale italiana perché nel 2025 è diventato ambasciatore di Fonbet, principale bookmaker russo. L’assunzione del ruolo di global ambassador è stata annunciata nel 2025. La nomina di Pirlo come allenatore nazionale viene quindi ostacolata da questa collaborazione con un'azienda russa. La figura dell’ex calciatore è stata collegata alla sua attività di rappresentanza per un’azienda legata al gioco d’azzardo.

Andrea Pirlo, che sta per diventare il nuovo ct della Nazionale italiana, nel 2025 diventò global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo. Linkiesta lo ricorda in un articolo così titolato: “Pirlo, no grazie. Chi fa propaganda per la Russia non può essere Ct della nazionale”. Pirlo e i “rapporti” con la Russia. L’azienda, al momento della presentazione, aveva presentato il tecnico dando “valore simbolico” alla scelta e sostenendo che ingaggiare un personaggio così importante dimostrava l’impegno nel coinvolgere figure di primo piano nonostante il conflitto tra Russia e Ucraina e l’isolamento della prima. L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, scrive Linkiesta, aveva accusato Pirlo di aver scelto i soldi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Pirlo non può allenare la Nazionale, è ambasciatore della Russia di Putin (Linkiesta)

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