Maran diventa nuovo ct dell’Albania | chi sono tutti gli altri italiani all’estero

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale di calcio dell’Albania ha annunciato il nuovo commissario tecnico, che parla italiano, firmando un contratto di un anno e mezzo. Si tratta di Rolando Maran, 63 anni, nato a Trento. Con questa nomina, Maran prende il posto di chi ha ricoperto in precedenza il ruolo e sarà responsabile della squadra nelle prossime partite ufficiali. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale della federazione calcistica locale.

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La Nazionale di calcio dell’Albania ha ufficializzato il nome del nuovo ct, che parla italiano: si tratta infatti di Rolando Maran, 63 anni nato a Trento, che ha firmato un contratto di un anno e mezzo. La conferenza stampa di presentazione del mister è avvenuta nella mattinata di martedì 19 gennaio. Le prime parole del neo ct. L’assistente sulla panchina rossonera sarà Christian Maraner. Il presidente della Federazione calcistica albanese, Armand Duka, ha sottolineato che l'obiettivo è il primo posto nella Nations League e la qualificazione della squadra alla fase finale del Campionato Europeo del 2028. I ringraziamenti, doverosi, anche all’ex ct Silvinjo, per tutti i traguardi e i successi ottenuti alla guida della nazionale albanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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