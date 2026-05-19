Maran diventa nuovo ct dell’Albania | chi sono tutti gli altri italiani all’estero

La nazionale di calcio dell’Albania ha annunciato il nuovo commissario tecnico, che parla italiano, firmando un contratto di un anno e mezzo. Si tratta di Rolando Maran, 63 anni, nato a Trento. Con questa nomina, Maran prende il posto di chi ha ricoperto in precedenza il ruolo e sarà responsabile della squadra nelle prossime partite ufficiali. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale della federazione calcistica locale.

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