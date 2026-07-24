Un esercizio commerciale di Fano ha vinto 117.500 euro giocando poche schedine al Lotto. La vincita è arrivata con un terno secco da 47 centrato durante l’estrazione del 23 luglio. La cifra è stata incassata in un’unica soluzione, con puntate di pochi euro. La città di Fano si conferma luogo di fortunate estrazioni, secondo quanto riferito. La vincita è avvenuta in un punto vendita di via Giuseppe Garibaldi.

Fano (Pesaro e Urbino) 24 luglio 2026 - Fano porta la fortuna già nel nome e, ancora una volta, sembra meritarsi il titolo di Città della Fortuna. Nell’estrazione del Lotto di giovedì 23 luglio, in un esercizio di via Giuseppe Garibaldi è stato infatti centrato un terno secco da 47.500 euro. A regalare la consistente vincita sono stati i numeri 4, 15 e 82, giocati sulla ruota di Firenze. Non è ancora noto chi sia il fortunato possessore della ricevuta, che potrebbe essere un fanese oppure un turista di passaggio in città. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacasenza-tetto-ne-stipendio-la-13588e07 La fortuna corre lungo l’Adriatica. Il colpo arriva appena due giorni dopo un’altra importante vincita registrata a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di vincite al Lotto giocando pochi euro: 117.500 euro nelle tasche, ecco dove

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