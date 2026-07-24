Pioggia a Roma nel weekend? Ecco cosa accadrà arriva una svolta meteo

Il fine settimana a Roma sarà caratterizzato da un cambiamento meteo. Venerdì e sabato il cielo sarà sereno con temperature elevate, favorendo le attività all'aperto. Tuttavia, domenica 26 luglio sono previste piogge e temporali intensi, con precipitazioni che coinvolgeranno anche le zone della città. Le condizioni meteorologiche cambieranno nel corso dei tre giorni, influenzando le presenze nelle spiagge e le uscite all’aperto.

Il bel tempo a Roma ha le ore contate. Se venerdì e sabato il sole garantirà spiagge piene e cieli sereni, domenica 26 luglio si prevedono piogge e forti temporali. Una circolazione depressionaria porterà molte nubi fin dal mattino, scatenando nel pomeriggio temporali intensi, rischio di nubifragi lampo. Venti moderati e mare molto mosso in serata Venerdì 24 Le giornate di venerdì e sabato rappresentano l’ultima parentesi di tempo stabile prima dell’arrivo di una perturbazione. Venerdì 24 luglio si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia di Roma. In città, l’umidità resterà contenuta durante le prime ore della giornata, offrendo condizioni piacevoli per passeggiare tra le vie del centro storico o nei grandi spazi verdi, come Villa Borghese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Meteo Italia: Tra poche ore cambierà tutto! Ecco cosa accadrà il 19 febbraio

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