Quello interrato che si estende sotto piazza delle Tabacchine è uno dei parcheggi più recenti della città (fu aperto nel 2024), e pur essendo nuovo, soffre di gravi infiltrazioni d’acqua. Le immagini attuali riconsegnano gli stalli parzialmente allagati ad alcuni giorni dall’ultima pioggia della notte tra il 21 e il 22 luglio. "Dalla pavimentazione della superficie della piazza, a distanza di ore dalle precipitazioni, continuano a riversarsi nei piani sottostanti ingenti quantitativi d’acqua, generando cascate artificiali lungo i pilastri di sostegno e provocando estesi allagamenti nei corridoi di transito e negli stalli". A portare alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza delle Tabacchine: "Sul parcheggio allagato servono risposte"

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