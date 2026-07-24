Piazza delle Tabacchine | Sul parcheggio allagato servono risposte
Il parcheggio interrato sotto piazza delle Tabacchine, aperto nel 2024, presenta gravi infiltrazioni d’acqua. Nonostante la recente apertura, il problema dell’allagamento richiede interventi immediati. La struttura si estende sotto la piazza e rappresenta uno dei parcheggi più recenti della città. La situazione ha suscitato richieste di risposte da parte delle autorità competenti.
Quello interrato che si estende sotto piazza delle Tabacchine è uno dei parcheggi più recenti della città (fu aperto nel 2024), e pur essendo nuovo, soffre di gravi infiltrazioni d’acqua. Le immagini attuali riconsegnano gli stalli parzialmente allagati ad alcuni giorni dall’ultima pioggia della notte tra il 21 e il 22 luglio. "Dalla pavimentazione della superficie della piazza, a distanza di ore dalle precipitazioni, continuano a riversarsi nei piani sottostanti ingenti quantitativi d’acqua, generando cascate artificiali lungo i pilastri di sostegno e provocando estesi allagamenti nei corridoi di transito e negli stalli". A portare alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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