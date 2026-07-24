Il ministro dell’Interno ha dichiarato di rimanere in carica finché riceverà incarico, mentre ha riferito che Salvini potrebbe passare ai Trasporti nel prossimo anno. Ha aggiunto di non aver ancora ricevuto richieste di dimissioni o cambiamenti, sottolineando la sua permanenza fino a nuovo incarico. La discussione sulla possibile transizione tra i due ministri si concentra sulle prossime decisioni del governo.

“Rimango al Viminalee mi sembra cheSalvinistesso abbia detto in queste ore che per il prossimo anno lo vedremo al Ministero dei Trasporti“. Con queste parole, il ministro dell’InternoMatteo Piantedosisembra spegnere le voci che da settimane parlano di un possibile piano della maggioranza di governo per far tornare il leader della Lega al vertice della massima autorità nazionale di pubblica sicurezza. “Se Salvini tornerà al Viminale, io saròla prima persona che ne potrà essere contentaperché ho avuto il privilegio di lavorare con lui“, ha aggiunto il ministro, ribadendo che “finché mi diranno di rimanereobbedirò“. Secondo i sondaggi degli... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Piantedosi sull’ipotesi di Salvini all’Interno: ‘Rimango al Viminale finché me lo chiederanno’

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MINISTERO INTERNO INDAGA SU LEPORE E APRE ISTRUTTORIA SULLA PIAZZA PER FAKIR

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