Il dibattito dentro la Lega Piantedosi | resto ministro | Salvini al Viminale nel 2027

Il ministro dell’interno ha confermato di rimanere in carica, affermando che Salvini resterà al Viminale fino al 2027. Nei giorni scorsi, tra parlamentari e leader leghisti, le date del 4 e del 5 luglio erano segnate come possibili momenti di cambiamento o decisione, ma nulla di ufficiale è stato annunciato. La discussione interna riguarda ancora il futuro della leadership e le tempistiche di eventuali rinnovi.

In teoria, ieri e oggi, sul calendario dei parlamentari e dei vertici leghisti fino a una decina di giorni fa le date del 4 e del 5 luglio erano segnate in rosso. Ma solo fino a qualche giorno fa. Perché poi il “ritiro“ in Veneto per provare a tirare le fila è stato cancellato sine die. Troppe questioni ancora da dirimere. Al centro, ovviamente, resta Matteo Salvini, il suo ruolo, il suo futuro, dentro e fuori dal partito. Alle richieste pressanti del Nord, nell’ultimo “tavolo dei territori“ il leader e vicepremier avrebbe provato a rispondere con un impegno in extremis per il terzo mandato. Tentativo di blandire i riottosi governatori, da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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