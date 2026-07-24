Personale educativo FLC CGIL | 79 assunzioni non bastano

Il decreto ministeriale n. 20262027 prevede 79 assunzioni di personale educativo in Campania, ma la FLC CGIL denuncia che questi numeri sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno negli educandati e convitti. La sigla sindacale sottolinea che il divario tra posti autorizzati e necessità effettive rimane ampio, lasciando molte posizioni vacanti. La situazione riguarda il settore dell’istruzione e dell’assistenza residenziale per minori.

Immissioni in ruolo 20262027, FLC CGIL Campania denuncia il divario tra posti autorizzati e fabbisogno reale negli educandati e convitti.. NAPOLI — È stato adottato il decreto ministeriale n. 142 del 21 luglio 2026, che stabilisce le disposizioni per le immissioni in ruolo del personale educativo relative all’anno scolastico 20262027. Il contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 20 luglio 2026, ammonta ad appena 79 unità su scala nazionale, che saranno successivamente ripartite tra le diverse province. Il numero, calcolato esclusivamente sulla base delle 79 cessazioni dal servizio previste per il prossimo anno scolastico, non tiene conto del fabbisogno reale del settore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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