Immissioni in ruolo personale educativo 2026 27 | via libera a 79 assunzioni Le regole per la sede provvisoria e i dati provinciali

Il ministro dell’istruzione ha firmato il decreto che autorizza 79 assunzioni di personale educativo per l’anno scolastico 202627. Sono state definite le regole per le sedi provvisorie e sono stati pubblicati i dati provinciali relativi alle immissioni. Le assunzioni riguardano il personale educativo che entrerà in ruolo nel prossimo anno scolastico.

Il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che autorizza le immissioni in ruolo del personale educativo per il prossimo anno scolastico (il 20262027). L'articolo Immissioni in ruolo personale educativo 202627: via libera a 79 assunzioni. Le regole per la sede provvisoria e i dati provinciali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Scuola, immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, supplenze: tutto in due mesi, cosa devo fare

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