C’è una nuova scena della canzone d’autore internazionale che intreccia l’identità melodica ‘locale’ con suggestioni che arrivano da tradizioni diverse, citazioni etniche, culture popolari, tra folklore e poetica della strada. Un panorama globale di grande interesse dal quale provengono i due artisti in programma stasera e domani (alle 21) al Festival DiMondi in piazza Dalla. Si inizia oggi con un giovane talento spagnolo, Pedro Makay, che da qualche anno ha scelto l’Italia come base dei suo continuo viaggiare per il pianeta, alla ricerca di frammenti sonori che danno vita a una lunga serie di composizioni, nelle quali le metropoli e le spiagge dei Caraibi dialogano felicemente, svelando nuovi orizzonti e panorami che sono sia geografici che interiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedro Makay e Colella. Voci e suoni dal mondo

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