Festival Villa Solomei 2026 Onde Nasce O Som Voci e suoni dal Brasile | il programma

“La musica e la cultura possono ancora essere strumenti di dialogo”, così Carolina Cucinelli ha dato il via alla presentazione della 27esima edizione Festival Villa Solomei che si terrà da venerdì 26 a martedì 30 giugno, per cinque giorni di concerti, conferenze ed eventi nei luoghi più.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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