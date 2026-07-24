Un gruppo di deputati del Partito Democratico ha pubblicato sui social una card con l’immagine della presidente del Consiglio, accompagnata dalla frase: «Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere». La pubblicazione mira a criticare la proposta di riforma della giustizia minorile del governo. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti all’interno dello stesso partito, dividendo i membri sulla strategia adottata.

«Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere». È la frase contenuta in una card pubblicata sui social dal gruppo Deputati Pd, con l’immagine della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per contestare la riforma della giustizia minorile proposta dal governo. Un messaggio dai toni fortemente allarmistici, pensato per colpire le preoccupazioni delle famiglie, ma che avrebbe sollevato perplessità anche all’interno dello stesso Partito Democratico. Le critiche interne alla comunicazione scelta. Secondo quanto riportato, il post avrebbe generato un confronto nelle chat di parlamentari e funzionari dem, con alcuni esponenti che avrebbero espresso dubbi sull’opportunità di utilizzare una comunicazione così dura nei confronti dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pd contro Meloni sulla giustizia minorile: la card sui figli in carcere divide anche i dem

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