Il CNDDU ha chiesto alla Provincia di Crotone di sostituire l’asfalto nel cortile del Liceo Lombardi Satriani di Mesoraca con una pavimentazione antitrauma. La richiesta è arrivata come un appello urgente, evidenziando la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza per gli studenti. La proposta riguarda esclusivamente la sostituzione del manto stradale nel cortile della scuola.

Una pavimentazione antitrauma al posto dell'asfalto. È la richiesta che il CNDDU rivolge alla Provincia di Crotone per il Liceo "Raffaele Lombardi Satriani" di Mesoraca. L'istituto non ha una palestra: le lezioni di Scienze Motorie si svolgono in uno spazio esterno nato per il transito dei veicoli.Pavimentazione antitrauma, una richiesta che non può attendereIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani torna a scrivere all'Amministrazione Provinciale di Crotone. La richiesta è chiara: mettere in sicurezza l'area esterna del liceo prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. Nei mesi scorsi il CNDDU aveva già chiesto la progettazione di una tecnostruttura coperta da destinare a palestra. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Pavimentazione antitrauma al Liceo Lombardi Satriani di Mesoraca: l'appello urgente del CNDDU

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