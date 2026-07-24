Il Comune di Pavia ha deciso di rendere a pagamento gli stalli di sosta bianchi di Pavia Ovest, finora gratuiti, per regolare meglio il sistema di parcheggio. La decisione ha suscitato tensioni in Consiglio comunale, con l’opposizione che critica l’assegnazione di pass privilegiati agli assessori. La misura entrerà in vigore a breve, coinvolgendo le aree vicino alla stazione. La discussione ha evidenziato divisioni tra maggioranza e minoranza sulla gestione della sosta pubblica.

Pavia, 24 luglio 2026 – Diventeranno a pagamento gli stalli di Pavia Ovest che finora sono stati bianchi. Una scelta che l’amministrazione ha fatto per mettere ordine nel sistema della sosta e che non piace all’opposizione. “Quei parcheggi vengono usati da chi va al lavoro – ha detto la consigliera della Lega Eugenia Marchetti – e deve lasciare l’auto per un lungo periodo. Inoltre, togliete anche i pass ai genitori che devono accompagnare i bambini negli asili e nelle scuole d’infanzia. E lo fate proprio voi esponenti della giunta, che non rinunciate al privilegio di avere un pass gold con il quale scorrazzate per il centro storico”. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia, i parcheggi a pagamento a ridosso della stazione spaccano il Consiglio comunale. La Lega: “Assessori privilegiati coi pass”

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