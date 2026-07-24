paura a vibo marina donna sbalzata in un burrone dopo un incidente

Notizia in breve

Una donna con disabilità è caduta in un burrone dopo un incidente sulla ex SS che porta a Pizzo, vicino a un monumento dedicato alla tragedia di Soreghina. L'incidente è avvenuto questa mattina a Vibo Marina, poco prima delle 8. La donna è stata sbalzata fuori dall'auto che si è ribaltata, poi è scivolata nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la donna e l'hanno trasportata in ospedale.