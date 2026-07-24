Paura a Vibo Marina donna sbalzata in un burrone dopo un incidente
Una donna con disabilità è caduta in un burrone dopo un incidente sulla ex SS che porta a Pizzo, vicino a un monumento dedicato alla tragedia di Soreghina. L'incidente è avvenuto questa mattina a Vibo Marina, poco prima delle 8. La donna è stata sbalzata fuori dall'auto che si è ribaltata, poi è scivolata nella scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la donna e l'hanno trasportata in ospedale.
Una mattinata segnata da tanta paura a Vibo Marina. All'altezza della ex SS che conduce a Pizzo, a pochi passi dal monumento che ricorda la tragedia di Soreghina, una donna anziana con disabilità è caduta in una scarpata, in seguito a un incidente stradale. Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso che l'hanno condotta in ospedale a Vibo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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