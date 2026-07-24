Patto con Avellino senza vendette | il Sindaco incassa il sì al programma

Il sindaco ha ottenuto il via libera al programma senza prevedere vendette contro le gestioni passate. Durante il discorso, ha sottolineato che la minoranza non sarà demonizzata ma coinvolta nella collaborazione. Ha anche affermato che le passate amministrazioni non saranno un alibi per eventuali problemi futuri, evidenziando un approccio di dialogo e cooperazione.

Tempo di lettura: 2 minuti L e gestioni politico-amministrative passate non saranno “un alibi”, la minoranza non sarà “demonizzata”, ma chiamata alla collaborazione, perchè “non siamo qui per consumare vendette”. Toni pacati, come è nello stile del sindaco di Avellino, Nello Pizza, all’esposizione in Consiglio comunale delle linee programmatiche che, di fatto, danno il via al suo Governo. (CLICCA QUI E LEGGI LE LINEE PROGRAMMATICHE) “Il sono il Sindaco politico di una coalizione che si è ritrovata attorno a una necessità: sottrarre Avellino al declino a cui è stata consegnata in questi anni. Governeremo con la forza della coesione e della competenze” Una città che deve ritornare sull’esempio di Don Ferdinando Renzulli, fondatore della Caritas, affinchè le emergenze non vadano più inseguite, ma affrontate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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