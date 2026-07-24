Passione a righe Il pattern di tendenza dell’estate 2026

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, le righe sono diventate protagoniste assolute dei capi di abbigliamento. Le fantasie spaziano tra linee larghe e sottili, disposte sia in orizzontale che in verticale, con combinazioni multicolore o bicolore. Alcuni disegni presentano inclinazioni imprevedibili, mentre altri seguono linee dritte o curve morbide. Lo stile richiama l’atmosfera della Riviera, creando un effetto dinamico e vivace.

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Le hanno inventate di tutti i tipi: larghe, sottili, orizzontali, verticali, multicolore, bicolore, inclinate secondo angolazioni impreviste, stile Riviera, dritte o sinuose. Se un tempo si declinavano solo sulle maglie d’ispirazione marinara, oggi le righe non sono più una semplice fantasia, ma si affermano come il pattern più cool che ritma il guardaroba della bella stagione, dagli abiti alle camicie, dalle gonne ai pull tricot, short rubati all’armadio di lui compresi. D’altronde non c’è da stupirsi, anche lo storico francese Michel Pastoureau, nel suo saggio “La stoffa del diavolo. Una storia delle righe e dei tessuti rigati”, non aveva dubbi su quanto le bande cromatiche siano, da sempre, super trendy, tanto da scrivere: “quest’estate osa essere chic, scegli le righe”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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