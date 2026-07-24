Parto da record | una 34enne già madre di quattro figli dà alla luce quattro gemelle monozigote

Una donna di 34 anni ha partorito quattro gemelle monozigote, un evento molto raro che si verifica naturalmente. La gravidanza, monitorata attentamente dai medici, si è conclusa con il parto di quattro neonate. La donna, già madre di quattro figli, ha dato alla luce le gemelle in un ospedale senza complicazioni. Il caso rappresenta uno dei pochi registrati al mondo di questo tipo di gravidanza. La famiglia ha ricevuto assistenza medica durante tutto il processo.

Una gravidanza rarissima e un parto destinato a entrare tra gli eventi più insoliti al mondo. Una donna australiana di 34 anni, Jenitar Sau, ha dato alla luce quattro gemelle monozigote concepite naturalmente, un caso estremamente raro che ha richiesto un monitoraggio medico costante e che ha rivoluzionato la vita di una famiglia già numerosa. Sau, insieme al marito Jortham NaAmoana, pensava di accogliere il quinto figlio. La prima ecografia, però, ha riservato una sorpresa inaspettata: i medici hanno scoperto che la gravidanza era composta da quattro bambine identiche, nate dalla divisione di un unico ovulo fecondato e condividevano la stessa placenta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Benissimo perché non stavamo già abbastanza litigando. Parto con l'idea che quel record di nominations io vorrei che fosse battuto da un film di genere e non da un biopic o un dramma familiare come se ne sono visti tanti. x.com

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