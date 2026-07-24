Il Parco Camaldoli, di circa un milione di metri quadrati, è chiuso da anni, nonostante rappresenti un'area verde significativa. Nei giorni scorsi, si è scoperto che un varco nel recinto è stato aperto, suscitando proteste di cittadini e associazioni ambientaliste. Un'associazione ha presentato un esposto contro il Comune di Napoli, accusandolo di aver permesso l’apertura senza autorizzazioni. Il parco resta chiuso, mentre il varco aperto alimenta dubbi sulla gestione dell’area.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Parco Urbano dei Camaldoli è chiuso da anni, tra le proteste di cittadini e ambientalisti. Mai come ora: col suo milione di mq, sarebbe un’oasi di refrigerio per tanti. Adesso però, alimenta perfino un giallo. “ Il parco è tutto chiuso ” ripete l’avvocato Lucio Biancardi, presidente dell’associazione “Diritto alla Casa”. Ma il mese scorso, dal Comune di Napoli gli sarebbe pervenuta una risposta sorprendente: allo stato attuale, sarebbe già fruibile il varco Orsolona. Inoltre, sarebbe in corso un’attività progettuale: obiettivo, nel breve periodo, la riqualificazione e riapertura delle principali aree attrezzate di ingresso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Parco Camaldoli chiuso: il giallo del varco aperto, associazione contro il Comune di Napoli

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