A Bibbiena si tiene una mostra di vignette satiriche create da un artista noto per il suo stile internazionale e critico. Le opere, realizzate con matita, riflettono sulla realtà attuale e sono state esposte in un evento pubblico. La rassegna attira visitatori interessati a un modo diverso di interpretare eventi e situazioni quotidiane attraverso l’arte grafica. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

La satira arriva a Bibbiena con matita appuntita, sguardo internazionale e quella fastidiosa abitudine di raccontare la realtà meglio di tanti discorsi ufficiali. Lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21, il chiostro di San Lorenzo ospiterà “Il mondo in vignette di Paolo Lombardi”, un incontro dedicato al lavoro del disegnatore satirico, intervistato per l’occasione da Elisabetta Gangi. L’appuntamento si terrà in via Bernardo Dovizi 9 e proporrà un viaggio tra potere, cronaca e vita quotidiana, osservati attraverso le vignette di un autore che ha costruito una carriera ben oltre i confini italiani. Paolo Lombardi ha esordito come disegnatore satirico nel 2008 sul settimanale tedesco Stern. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Paolo Lombardi porta il mondo in vignetta a Bibbiena

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