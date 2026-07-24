Dopo la morte di Alessandro Magnani, investito mentre pedalava in bicicletta, Paolo Belli ha eliminato dal suo sito i concerti programmati fino a settembre. L'artista ha scritto di non riuscire a parlare e ha deciso di cancellare gli appuntamenti. Il calendario dei concerti è stato rimosso dal suo profilo online, senza ulteriori dettagli pubblicati. La decisione è stata presa in seguito all’incidente che ha coinvolto Magnani.

Il post con il calendario dei concerti di Paolo Belli è stato cancellato dopo la morte di Alessandro Magnani, investito dal cantante che stava pedalando in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Si attende la comunicazione ufficiale sull’annullamento del tour. L’entourage dell’artista ha fatto sapere che Belli, in seguito all’incidente, è “sotto choc, distrutto” e “non riesce neppure a parlare”. Annullati i concerti di Paolo Belli? Il post cancellato Cosa filtra dall'entourage di Paolo Belli Dov'è ora Paolo Belli e il consiglio degli avvocati dopo l'incidente Annullati i concerti di Paolo Belli? Il post cancellato Il post con la locandina arancione che elencava le tappe del “Summer Tour 2026” della Big Band di Paolo Belli è improvvisamente scomparso dal profilo Instagram dell’artista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Belli "cancella" i concerti fino a settembre dopo la morte di Alessandro Magnani, "non riesce a parlare"

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