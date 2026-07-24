La Nazionale si avvicina all’annuncio del nuovo commissario tecnico. A un mese dalla nomina del presidente della Federcalcio, Maldini è stato scelto come direttore tecnico e Leonardo come Advisor. La decisione è stata presa dopo le nomine ufficiali e si attende l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui nomi dei possibili candidati.

A un mese dalla nomina di Giovanni Malagò come presidente della Figc, la Nazionale è pronta ad accogliere il nuovo commissario tecnico. La prima mossa dell'ex presidente del CONI è stata la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico e Leonardo nel ruolo di Advisor. Dopo settimane di colloqui in giro per l'Europa, i due dirigenti azzurri hanno finalmente scelto a chi affidare la panchina. Il no di Guardiola. Il nome accostato con maggiore insistenza alla Nazionale nelle ultime settimane è stato quello di Pep Guardiola. Pochi giorni fa, Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per parlare direttamente con l'ex allenatore del Manchester City, che però ha rifiutato l'incarico offertogli dall'Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panchina Nazionale, si avvicina la fumata bianca: ecco il nuovo CT scelto da Maldini e Leonardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia, chi sarà il ct scelto da Maldini e Leonardo? Ecco le quoteMaldini ha accettato di diventare il nuovo direttore tecnico e presidente della Nazionale italiana.

Temi più discussi: Italia, le ultime sulla corsa al ct: Pirlo in pole, Guardiola resiste, gli altri candidati; I Mondiali hanno dato un calcio alla scuola tedesca in panchina; Panchina d’oro per il Quartu Calcio a 5, Diego Podda è il nuovo allenatore; Conte: A Napoli due splendide annate. Futuro? La Figc non mi ha contattato, fare il ct è stato bellissimo.

Panchina Italia, Mancini supera Conte: il possibile futuro dell'ex NapoliIn attesa di definire il futuro Direttore Tecnico, prende sempre più forma l’opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Al momento c'è la netta ... msn.com

Mancini e il ritorno in Nazionale: Vediamo che succede. Ripeterei quella frase su Pafundi e i giovaniRoberto Mancini si avvicina al ritorno in Nazionale? Il tecnico, che ha guidato l'Italia fino al 2023, è tra i principali candidati per sedere di nuovo sulla panchina azzurra, ma al momento dribbla og ... fanpage.it