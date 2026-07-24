Il Calendario Pirelli 2027 sarà presentato a New Delhi il 20 ottobre. Il progetto include un atlante che si riferisce all’India come Paese, in base a motivi amministrativi. Padma Lakshmi, modella e conduttrice, ha dichiarato che il nudo rappresenta libertà e che il suo corpo, a 56 anni, è diventato una casa vissuta.

Jaipur (India) – Il Calendario Pirelli 2027 verrà presentato a New Delhi il 20 ottobre e affida l’India, un atlante che per ragioni amministrative si ostina a chiamarsi Paese, a due obiettivi. Per la prima volta nella storia del ‘The Cal’ lavorano due autori: Sølve Sundsbø, già firmatario dell’edizione 2026, e Raghu Rai. Entrato in Magnum nel 1977 su invito di Henri Cartier Bresson, Rai ha fotografato Bhopal, Indira Gandhi, Madre Teresa e le molte Indie nascoste dentro l’India. È morto il 26 aprile 2026, a 83 anni, lasciando il lavoro aperto. Lo porterà a compimento la figlia Avani, fotografa e regista. Nel 2017 lo aveva seguito in Kashmir per il documentario Raghu Rai: An Unframed Portrait; allora cercava il padre dietro la macchina, oggi entra nel suo ultimo sguardo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Padma Lakshmi: “Il nudo è libertà. Il mio corpo, da esame, è diventato una casa vissuta: a 56 anni la vita è più bella”

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