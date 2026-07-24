Oroscopo di oggi 24 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, la Luna in Sagittario forma un aspetto armonico con Nettuno e Giove, portando un’energia favorevole per i sentimenti. Questo cielo favorisce momenti di intimità e nuove emozioni, con possibilità di incontri significativi. La giornata si presenta positiva per chi cerca di approfondire relazioni o di aprirsi a nuove esperienze affettive. Nessuna altra indicazione di eventi o cambiamenti rilevanti nel resto del panorama astrale.

A cura di Barbanera. Aggiornato il 24 luglio Ariete. 213 – 204 Luna in Sagittario armonica a Nettuno e Giove: in pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell’amore. Partiamo all’avventura. Abbiamo l’occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo in alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro. 214 – 205 Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti da definire o da rivedere per adeguarli a dei nuovi scenari professionali. Scelte importanti per quanto riguarda le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti. Gemelli. 215 – 216 L’insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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